Londra: netto calo registrato da Shell

(Teleborsa) - A picco il distributore di petrolio e gas naturale , che presenta un pessimo -6,91%.



Lo scenario su base settimanale di Shell rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo di Shell sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33,66 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 32,61. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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