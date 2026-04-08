Milano 12:17
47.025 +3,55%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 12:17
10.608 +2,50%
Francoforte 12:17
23.934 +4,42%

Londra: seduta difficile per Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta difficile per Shell
Si muove in perdita il distributore di petrolio e gas naturale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,91% sui valori precedenti.
Condividi
```