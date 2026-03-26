Milano 13:43
43.477 -1,22%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 13:43
9.970 -1,35%
Francoforte 13:43
22.604 -1,54%

Madrid: brillante l'andamento di MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di MERLIN Properties SOCIMI
Seduta positiva per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che avanza bene dell'1,91%.
Condividi
```