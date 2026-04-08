Moody's taglia outlook del fondo Blue Owl a "negativo" per aumento richieste di riscatto

(Teleborsa) - Moody's ha confermato il rating "Baa2" a lungo termine di Blue Owl Credit Income Corp. (OCIC). L'outlook è stato modificato da stabile a negativo.



La modifica dell'outlook a negativo è una conseguenza del numero di richieste di rimborso "significativamente superiore alla media del settore" registrato da OCIC nel primo trimestre. Secondo la lettera agli azionisti della società, la maggior parte dei rimborsi proviene da un numero molto limitato di investitori, il che rivela una certa concentrazione nella base azionaria, aspetto che "consideriamo negativamente", afferma l'agenzia di rating.



Sebbene la società onorerà rimborsi solo per il 5% delle azioni in circolazione rispetto al 21,9% richiesto, mantenendo così i deflussi netti contenuti nel primo trimestre, Moody's prevede ora che gli elevati rimborsi persistano nei prossimi trimestri e che gli afflussi possano rallentare ulteriormente rispetto ai livelli già ridotti. Di conseguenza, l'attuale solida posizione patrimoniale e di liquidità di OCIC, che rappresenta un punto di forza in termini di merito creditizio, potrebbe iniziare a deteriorarsi man mano che la società dovrà far fronte ai deflussi netti nel periodo di previsione.



Viene fatto notare che il reddito netto da investimenti è diminuito al 5% degli attivi medi nel 2025, rispetto al 5,9% del 2024, e viene stimato che i tagli dei tassi di interesse alla fine del 2025 potrebbero portare a un ulteriore indebolimento della redditività quest'anno. Anche le distribuzioni di OCIC agli azionisti sono diminuite; nello specifico, la società ha ridotto la sua distribuzione straordinaria nel quarto trimestre del 2025 e successivamente l'ha eliminata completamente nel primo trimestre. La distribuzione ordinaria della società rimane stabile, sebbene con una copertura in eccesso solo modesta da parte del reddito netto da investimenti nel quarto trimestre. Distribuzioni inferiori agli investitori, siano esse straordinarie o ordinarie, potrebbero ridurre l'attrattiva del prodotto per gli investitori orientati al rendimento.



Moody's potrebbe riportare l'outlook di OCIC a stabile se i flussi netti migliorassero e avesse maggiore fiducia nella concentrazione azionaria; se la qualità degli attivi continuasse a essere solida, supportando la performance degli utili; se la società mantenesse un livello di indebitamento inferiore a quello dei concorrenti con una forte liquidità; e se il rapporto tra titoli garantiti e attivi si mantenesse al di sotto del 30%.

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