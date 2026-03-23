Parigi: amplia l'ascesa Kering

(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale del lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,31%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso del lusso , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 230,9 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 253,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 217,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```