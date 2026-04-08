Piazza Affari: scatto rialzista per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Effervescente ilproduttore di yacht e superyacht , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,76%.



Lo scenario su base settimanale di Sanlorenzo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche attuali di Sanlorenzo mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 32,11 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 32,91. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 31,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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