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Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in febbraio

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Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in febbraio
Unione Europea, Prezzi produzione in febbraio su base annuale (YoY) -3%, in calo rispetto al precedente -2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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