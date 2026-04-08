Revolut, a Parigi la nuova sede per l'Europa occidentale (Italia inclusa)

(Teleborsa) - Revolut, fintech britannica con oltre 70 milioni di clienti in tutto il mondo, ha firmato un contratto di locazione di dieci anni per la sua sede dell'Europa occidentale. La sede sorgerà a Parigi all'incrocio tra il quartiere della Bourse, cuore storico della finanza francese, e il quartiere Sentier, uno dei poli tecnologici e imprenditoriali più dinamici della città. L'apertura dei nuovi uffici è prevista per l'inizio del 2027.



L'azienda occuperà 2.417 metri quadrati di uffici distribuiti su sei piani (seminterrato, terra e piani 1-4) in un edificio di fine XIX secolo completamente ristrutturato. La sede parigina fungerà da hub centrale per le operazioni di Revolut nell'Europa occidentale, supportando l'espansione nei mercati chiave tra cui Francia (oltre 7 milioni di clienti), Spagna (6 milioni), Italia (4,5 milioni), Germania (3 milioni), Irlanda (3 milioni) e Portogallo (2 milioni). Revolut mantiene comunque delle operazioni localizzate nei vari paesi, con team locali che seguono i vari mercati.



L'annuncio si basa sul più ampio investimento di Revolut in Francia e nell'Europa occidentale, che include la richiesta di una licenza bancaria francese, la conferma di oltre 400 assunzioni nella regione e il piano di avere oltre 1.500 dipendenti che lavoreranno direttamente per la nuova banca nel prossimo futuro, nell'ambito di un investimento regionale da 1 miliardo di euro.



"Con oltre 25 milioni di clienti, l'Europa occidentale è oggi la regione di Revolut più grande e in più rapida crescita, e offre ancora un significativo potenziale inespresso - ha detto Antoine Le Nel, Chief Growth and Marketing Officer di Revolut - La Francia è al centro di questo slancio, ed è per questo che abbiamo scelto Parigi per il nostro quartier generale regionale. Questo nuovo ufficio riflette la nostra ambizione di accelerare la crescita in tutta la regione e approfondire il rapporto con i nostri clienti".

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