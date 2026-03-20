OPA Next RE, CPI Property Group deposita il documento d'offerta in Consob

(Teleborsa) - CPI Property Group, società lussemburghese attiva nel settore immobiliare con un portafoglio diversificato in Europa centrale e occidentale, ha depositato oggi presso la Consob il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su NEXT RE SIIQ , società quotata su Euronext Milan e specializzata negli investimenti immobiliari in qualità di SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata).



L'OPA, annunciata il 2 marzo scorso, riguarda massime 4.413.586 azioni quotate di NEXT RE, pari a circa il 20% del capitale sociale e al 40,2% dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie. CPI Property Group detiene già il 49,997% del capitale attraverso azioni quotate e il restante tramite azioni di categoria B prive del diritto di voto, non quotate.



Il documento d'offerta sarà pubblicato previa approvazione della Consob. L'offerta è rivolta indistintamente a tutti gli azionisti e promossa esclusivamente in Italia.

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