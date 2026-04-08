UE approva l'acquisto di Braskem da parte di Petrobras e IG4 Group

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Braskem da parte di Petrobras, entrambe con sede in Brasile, e di IG4 Capital Partners, con sede a Jersey. L'operazione riguarda principalmente il settore petrolchimico.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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