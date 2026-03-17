Iveco, soddisfatte tutte condizioni per vendita del Business Defence a Leonardo

(Teleborsa) - Iveco Group ha annunciato che tutte le condizioni per il closing della vendita del proprio Business Defence (cioè i marchi IDV e ASTRA) a Leonardo sono state soddisfatte.



L'operazione, che si prevede verrà finalizzata nei prossimi giorni, costituisce una delle condizioni al completamento dell'offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Tata Motors sulla totalità delle azioni ordinarie Iveco Group (al netto della separazione del Business Defence), come annunciato il 30 luglio 2025.

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