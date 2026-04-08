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Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in febbraio
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08 aprile 2026 - 11.05
Unione Europea,
Vendite dettaglio in febbraio su base mensile (MoM) -0,2%
, in calo rispetto al precedente 0% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © senoldo/123RF)
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