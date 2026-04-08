Milano 12:24
47.114 +3,75%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 12:24
10.626 +2,68%
Francoforte 12:24
23.978 +4,61%

Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in febbraio
Unione Europea, Vendite dettaglio in febbraio su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente 0% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```