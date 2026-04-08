Vola a Londra Standard Chartered
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo bancario con sede a Londra, che mostra una salita bruciante dell'8,83% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche attuali di Standard Chartered mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 16,83 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 17,27. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 16,54.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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