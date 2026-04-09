AI Strategy Bootcamp, primo percorso per guidare trasformazione nelle imprese

(Teleborsa) - “La presenza sempre più diffusa dell’Intelligenza Artificiale nei processi delle organizzazioni pubbliche e private impone ai manager conoscenza dei suoi impatti sulle persone. Il nostro percorso formativo rafforza la cultura manageriale di chi deve governare i cambiamenti indotti dall’adozione delle tecnologie emergenti. Esperti di alto rango professionale e scientifico saranno in aula generando un ambiente laboratoriale fondato sui nuovi strumenti di conoscenza e crescita per le persone. Stoà, con la sua storia di 40 anni di formazione manageriale, grazie all’alleanza con SPICI e il DIETi dell’Università Federico II, si colloca all’avanguardia dei nuovi bisogni formativi di manager pubblici e privati”. Lo afferma Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà, presentando l’AI Strategy Bootcamp: un percorso di alta formazione dedicato a imprenditori e decision maker per comprendere, governare e applicare l’intelligenza artificiale nei contesti aziendali. L’iniziativa si terrà venerdì 10 e sabato 11 aprile dalle ore 10,00, nella sala conferenze di Stoà Academy a Villa Campolieto.



Il programma è stato ideato da Salvatore Cuomo e Luigi Amodio, con l’obiettivo di costruire un ponte concreto tra competenze tecnologiche avanzate e visione manageriale ed è promosso da Stoà, in collaborazione con Spici (Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione) e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.



“Siamo orgogliosi di essere tra i promotori di questo corso di formazione sull’IA con Stoà e il Dieti della Federico II - ha sottolineato Vincenzo Lipardi, presidente SPICI -, che lancia una vera e propria scuola che vuole durare nel tempo. Come Spici, sentiamo la responsabilità di promuovere una cultura dell’innovazione concreta e accessibile per le imprese del territorio. Abbiamo voluto costruire un percorso formativo serio e di qualità, capace di offrire strumenti pratici a professionisti e aziende che vogliono cogliere le opportunità offerte dall’IA. E siamo convinti che iniziative come questa siano fondamentali per la crescita competitiva del nostro tessuto produttivo”.



L’AI Strategy Bootcamp si rivolge a imprenditori e leader aziendali chiamati a integrare l’AI nei processi decisionali e operativi. Il percorso è progettato per: identificare i casi d’uso più rilevanti e ad alto impatto; valutare ROI e rischi delle tecnologie emergenti e guidare il cambiamento organizzativo e culturale; costruire modelli di business sostenibili e scalabili. Attraverso un approccio esperienziale e laboratoriale, il programma favorisce il confronto diretto tra partecipanti ed esperti, dando vita a una comunità di apprendimento e networking.



La prima giornata si apre con i welcome talks istituzionali e l’opening di Paolo Scudieri, seguiti da un overview dedicato all’impatto dell’AI sulle organizzazioni, con gli interventi di Fabio De Felice, Giorgio Ventre e Gianluca Giannini. Nel pomeriggio spazio agli inspirational e strategy talk con Marco Aldinucci e Michele Piana, seguiti da momenti di discussione guidata tra partecipanti e relatori.



La seconda giornata è dedicata alla Leadership Masterclass, con il contributo di figure di primo piano come Marco Bentivogli, Eleonora Faina, Tiziano Treu, Gian Luca Orefice e Sebastiano Maffettone. La giornata si conclude con una round table partecipativa sui temi della trasformazione del lavoro e dell’organizzazione nell’era dell’AI.



L’iniziativa rappresenta il primo passo verso la costruzione di una piattaforma educativa avanzata e di una comunità di pratica dedicata all’intelligenza artificiale applicata al business, con l’ambizione di posizionare Napoli come hub nazionale e internazionale dell’innovazione e della formazione manageriale.

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