Tyche Bank, primo anno completo si chiude con utile a 8 milioni e raccolta quasi raddoppiata

(Teleborsa) - Tyche Bank, istituto di credito specializzato nell'erogazione di servizi bancari integrati a favore di imprese in procedura concorsuale e di PMI in crisi o ristrutturazione del debito, ha approvato i risultati del primo esercizio completo dalla nascita della banca, avvenuta dalla fusione tra Tyche e Banca del Credito Peloritano con effetti dal 1° luglio 2024.



Il 2025 si chiude con un utile netto di 8 milioni di euro e un margine di intermediazione di 31,3 milioni. Il totale attivo cresce del 65,8% a 478,2 milioni, mentre la raccolta diretta segna un balzo del 94,7% a 363,4 milioni. I volumi di impiego delle quattro Business Unit registrano una crescita del 62%. Sul fronte patrimoniale, il CET1 Capital Ratio si attesta al 25,2%, ampiamente al di sopra dei requisiti regolamentari.



L'organico è salito da 74 a 101 unità. I costi operativi crescono del 23,8% a 19,4 milioni, una dinamica che la banca definisce esplicitamente una scelta strategica di investimento. Per il 2026 sono previste nuove aperture di filiali e il lancio di ulteriori prodotti dedicati ai segmenti specializzati in cui opera la banca.



"Con il 2025 Tyche Bank ha completato la propria trasformazione e ha dimostrato, con i fatti, la tenuta di un modello bancario specializzato e distintivo. Accompagnare le imprese nei momenti di crisi, nelle ristrutturazioni e nelle procedure concorsuali richiede competenze, visione e una cultura aziendale orientata alla soluzione: è ciò che abbiamo costruito in questi anni e che i risultati di questo esercizio confermano. Guardo al 2026 con fiducia: le basi sono solide, la direzione è chiara e la volontà di accelerare è concreta", ha dichiarato Enrico Rossetti, Presidente di Tyche Bank.







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