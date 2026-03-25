Management on Demand diventa Società Benefit nell’ambito del progetto “Roma Impresa Comune”

(Teleborsa) - A dieci anni dall’introduzione in Italia della normativa sulle Società Benefit, il modello si consolida come uno dei segmenti più dinamici del sistema imprenditoriale nazionale. Secondo Unioncamere, nel 2025 si contano 5.747 Società Benefit, in crescita del 25% su base annua, per un valore della produzione complessivo pari a circa 78,8 miliardi di euro e oltre 247.000 addetti.



In questo contesto si inserisce il percorso di MOD – Management on Demand, che diventa ufficialmente Società Benefit al termine del progetto "Roma Impresa Comune", promosso dal Comune di Roma in collaborazione con NATIVA e con la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma. Un riconoscimento istituzionale che segna un passaggio strategico nel percorso di crescita aziendale, conferito ufficialmente durante la cerimonia conclusiva del programma, svoltasi lo scorso 24 marzo a Roma.



Il progetto "Roma Impresa Comune" si inserisce nel quadro delle politiche di innovazione del Comune di Roma e nasce dall’impegno e dalla collaborazione tra l’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune e la società NATIVA, il cui ruolo è stato centrale nel trasferimento di competenze e metodologie e nel supportare le società partecipanti nella individuazione delle proprie finalità di beneficio comune e di definizione delle aree di impatto, impegnandosi anche per la comunità in cui si opera. Inoltre, la Casa delle Tecnologie ha contribuito a creare un ecosistema favorevole all’innovazione, facilitando il dialogo tra imprese, tecnologia e sostenibilità.



Nello specifico, il progetto ha l’obiettivo di accompagnare le imprese in un percorso strutturato di evoluzione verso modelli sostenibili, capaci di integrare obiettivi economici e creazione di valore condiviso.



Per MOD, realtà leader nel temporary e fractional management composta esclusivamente da manager professionisti, questo traguardo rappresenta la formalizzazione di un approccio già orientato alla condivisione di valore e parte integrante del proprio modello operativo. Nel corso degli anni di attività, infatti, l’azienda ha consolidato il proprio ruolo di partner strategico per le grandi imprese e per le PMI, affiancando imprenditori e organizzazioni nei momenti più delicati e nelle fasi di sviluppo, con un approccio che unisce visione strategica e presidio operativo.



La trasformazione in Società Benefit si traduce per MOD in un’evoluzione che permea l’intero assetto aziendale e che trova espressione nelle finalità di beneficio comune inserite nello statuto. In particolare, l’azienda rafforza il proprio impegno nella promozione dell’eccellenza operativa e nell’integrazione dei criteri ESG, attraverso il supporto alle PMI nell’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili evoluti, capaci di rendere la sostenibilità un elemento concreto della catena del valore.



Parallelamente, MOD pone al centro la valorizzazione del capitale umano e la promozione di una cultura inclusiva, attraverso politiche orientate al superamento delle disuguaglianze e alla creazione di pari opportunità di crescita professionale. Un approccio che si riflette anche nella qualità della consulenza offerta, trasformando il benessere interno in un fattore distintivo e competitivo. L’impegno di MOD si estende inoltre all’intero ecosistema imprenditoriale, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione del modello Benefit attraverso la costruzione di sinergie e partnership strategiche. In questo contesto, i manager della società operano come moltiplicatori di valore e accompagnano le imprese in percorsi di trasformazione sostenibile, favorendo la creazione di un tessuto economico sempre più orientato al bene comune.



"Diventare Società Benefit rappresenta per MOD un passaggio naturale e una scelta strategica chiara: formalizzare in modo ancora più rigoroso un modello di impresa che ha sempre coniugato risultati, responsabilità e creazione di valore nel lungo periodo. Accompagniamo le aziende nei momenti in cui servono visione, competenze manageriali e capacità di attuazione, con un impegno sempre più esplicito verso modelli di crescita sostenibili, inclusivi e misurabili. Questo traguardo rafforza il nostro ruolo e ci consente di condividere con i clienti un percorso più strutturato di trasformazione, misurazione dell’impatto e creazione di valore, mettendo a disposizione esperienza, metodo e responsabilità. Vogliamo essere un partner concreto per le imprese che scelgono di integrare risultati economici, buona governance e impatto positivo nel proprio modello di sviluppo", ha dichiarato Francesco Melidoni, Fondatore e Amministratore Delegato di MOD.



A supporto di questo percorso, l’azienda ha introdotto un sistema strutturato di monitoraggio degli obiettivi di impatto, attraverso l’individuazione di un team dedicato formato da cinque manager, di cui è parte anche Antonella Mancini, manager di MOD, che ha seguito la società durante tutto il progetto, della durata di un anno. Inoltre, è prevista la redazione di una relazione annuale, che garantisce l’integrazione dei criteri ESG nei processi di governance e controllo e rafforza la trasparenza nei confronti degli stakeholder.



Con oltre 40 professionisti coinvolti e una solida esperienza maturata sul campo, MOD consolida così il proprio posizionamento come partner strategico delle imprese, capace di coniugare performance economica e impatto positivo, contribuendo attivamente allo sviluppo di un modello imprenditoriale più resiliente, inclusivo e sostenibile.

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