Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Discesa moderata per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata dell'8 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8723 con primo supporto visto a 0,8693. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,8683.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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