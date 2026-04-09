Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Discesa moderata per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata dell'8 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8723 con primo supporto visto a 0,8693. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,8683.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)