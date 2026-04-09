Milano 10:46
47.000 -0,19%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 10:46
10.584 -0,23%
Francoforte 10:46
23.807 -1,14%

Borsa: Ottima performance per Shanghai, in rialzo del 2,22%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.966,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Shanghai, in rialzo del 2,22%
Brilla Shanghai, in aumento del 2,22%, chiude a 3.966,17 punti.
Condividi
```