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Borsa: Rally per Shanghai, in progresso del 2,25% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.967,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Shanghai, in progresso del 2,25% alle 05:48
Shanghai lievita in modo prepotente del 2,25% alle 05:48 e passa di mano a 3.967,48 punti.
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