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Club del Sole raggiunge quota 29 villaggi con l'acquisto del camping Le Gorette Cecina

Economia, Turismo
Club del Sole raggiunge quota 29 villaggi con l'acquisto del camping Le Gorette Cecina
(Teleborsa) - Club del Sole, società forlivese fondata dalla famiglia Giondi che gestisce una trentina di campeggi/villaggi nel nord e centro Italia, ha annunciato l'acquisizione di Le Gorette Cecina Easy Camping Village, situato a Marina di Cecina, lungo la Costa degli Etruschi. L'operazione si inserisce in un percorso strutturato di crescita del Gruppo e rafforza ulteriormente la presenza in Toscana, si legge in una nota della società che ha nell'azionariato NB Aurora e The Equity Club. Con questa acquisizione, Club del Sole raggiunge quota 29 Villaggi in 8 regioni italiane.

Il Villaggio conta complessivamente quasi 600 unità tra piazzole camping, appartamenti, bungalow e Lodge, con una capacità fino a circa 2.500 ospiti, configurandosi come una realtà Open Air di rilievo per dimensione e capacità ricettiva nel contesto della Costa degli Etruschi. La struttura offre un sistema integrato di servizi, tra cui parco acquatico, miniclub, animazione, impianti sportivi e ristorazione, pensato per una clientela sempre più internazionale e family oriented, con attenzione anche al segmento pet-friendly.

Le Gorette Cecina fa parte della linea Easy Camping Village, una delle quattro linee di offerta attraverso cui Club del Sole struttura il proprio portfolio, insieme a Family Collection, Family Resort e Boutique Resort. All'interno di questo sistema, Easy Camping Village rappresenta la dimensione più autentica dell'Open Air: una vacanza a diretto contatto con la natura, che valorizza informalità e naturalezza dell'esperienza. Per la stagione 2026 è previsto un primo intervento sulla struttura, parte di un percorso volto a rafforzarne il posizionamento e ad elevarne gli standard.

"Questa acquisizione rappresenta una tappa importante del nostro percorso di crescita - dichiara l'AD Francesco Giondi - Con l'ingresso sulla Costa degli Etruschi, completiamo la nostra presenza lungo l'intera fascia costiera toscana a maggiore richiamo turistico, da Orbetello e Monte Argentario a Castiglione della Pescaia, fino alla Versilia con Viareggio. Un posizionamento che rafforza in modo significativo la nostra capacità di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare territori ad alto potenziale".
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