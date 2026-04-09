Club del Sole raggiunge quota 29 villaggi con l'acquisto del camping Le Gorette Cecina

(Teleborsa) - Club del Sole, società forlivese fondata dalla famiglia Giondi che gestisce una trentina di campeggi/villaggi nel nord e centro Italia, ha annunciato l'acquisizione di Le Gorette Cecina Easy Camping Village, situato a Marina di Cecina, lungo la Costa degli Etruschi. L'operazione si inserisce in un percorso strutturato di crescita del Gruppo e rafforza ulteriormente la presenza in Toscana, si legge in una nota della società che ha nell'azionariato NB Aurora e The Equity Club. Con questa acquisizione, Club del Sole raggiunge quota 29 Villaggi in 8 regioni italiane.



Il Villaggio conta complessivamente quasi 600 unità tra piazzole camping, appartamenti, bungalow e Lodge, con una capacità fino a circa 2.500 ospiti, configurandosi come una realtà Open Air di rilievo per dimensione e capacità ricettiva nel contesto della Costa degli Etruschi. La struttura offre un sistema integrato di servizi, tra cui parco acquatico, miniclub, animazione, impianti sportivi e ristorazione, pensato per una clientela sempre più internazionale e family oriented, con attenzione anche al segmento pet-friendly.



Le Gorette Cecina fa parte della linea Easy Camping Village, una delle quattro linee di offerta attraverso cui Club del Sole struttura il proprio portfolio, insieme a Family Collection, Family Resort e Boutique Resort. All'interno di questo sistema, Easy Camping Village rappresenta la dimensione più autentica dell'Open Air: una vacanza a diretto contatto con la natura, che valorizza informalità e naturalezza dell'esperienza. Per la stagione 2026 è previsto un primo intervento sulla struttura, parte di un percorso volto a rafforzarne il posizionamento e ad elevarne gli standard.



"Questa acquisizione rappresenta una tappa importante del nostro percorso di crescita - dichiara l'AD Francesco Giondi - Con l'ingresso sulla Costa degli Etruschi, completiamo la nostra presenza lungo l'intera fascia costiera toscana a maggiore richiamo turistico, da Orbetello e Monte Argentario a Castiglione della Pescaia, fino alla Versilia con Viareggio. Un posizionamento che rafforza in modo significativo la nostra capacità di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare territori ad alto potenziale".

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