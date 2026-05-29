OPA su Culti Milano, Berger International raggiunge il 98,28% del capitale: scatta lo squeeze-out

(Teleborsa) - Si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Berger International su Culti Milano , con risultati che superano la soglia necessaria per il delisting e l'esercizio del diritto di acquisto obbligatorio.



Alla chiusura del periodo di adesione sono state portate in offerta 283.625 azioni, pari al 9,16% del capitale sociale e all'84,16% delle azioni oggetto dell'offerta. Sommando la partecipazione preesistente dell'offerente (77,17%) e le azioni proprie detenute da Culti (11,94%), Berger International raggiungerà complessivamente il 98,28% del capitale sociale alla data di pagamento.



Avendo superato la soglia del 90%, si verificano i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF: non ci sarà riapertura dei termini e Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan secondo le tempistiche legate all'esercizio dello squeeze-out.



Il pagamento del corrispettivo di 19,16 euro per azione è fissato al 5 giugno 2026.

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