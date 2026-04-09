Comer Industries, promozione a Buy da Kepler Cheuvreux dopo la correzione

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 48 euro
per azione (dai precedenti 46 euro) il target price
su Comer Industries
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, migliorando anche la raccomandazione
a "Buy
" da "Hold".
Gli analisti scrivono che, dall'inizio della loro copertura
, il titolo ha subito una correzione del 14%. I risultati per l'esercizio 2025 sono stati solidi, superiori alle aspettative sia in termini di P&L che di FCF. Prevedono che la significativa accelerazione registrata nel quarto trimestre 2025 continui nel primo trimestre
2026 (data di pubblicazione: 7 maggio), con una crescita organica superiore al 20% e una crescita delle vendite superiore al 50%, inclusa la prima consolidazione di Comtesco.
"La correzione del titolo (circa il -20% rispetto ai massimi e il -14% dall'inizio della nostra copertura), unita alle nostre aspettative per un primo trimestre positivo, apre un interessante punto di ingresso per un titolo di alta qualità
", si legge nella ricerca.