Constellation Brands festeggia risultati trimestrali migliori del previsto

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Constellation Brands che mostra una salita bruciante del 6,52% sui valori precedenti.



La produttrice di Corona e Modelo ha battuto le aspettative degli analisti, nel quarto trimestre, con un fatturato di 1,92 miliardi di dollari contro gli 1,88 miliardi previsti dal consensus e un EPS rettificato di 1,90 dollari, superiore alle stime di 1,72 dollari. L’utile netto del trimestre è stato di 224,7 milioni di dollari contro la perdita di 370,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.



Nonostante i risultati positivi, il titolo ha registrato volatilità dopo il ritiro della guidance a lungo termine. Constellation Brands ha citato un "ambiente operativo dinamico" e la visibilità limitata a breve termine come motivi per sospendere gli obiettivi per l’anno fiscale 2028. La guidance per l’EPS dell’anno fiscale 2027, pari a 11,20-11,90 dollari, è risultata inferiore ai 12,36 dollari previsti dagli analisti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del distributore di birra, vino e alcolici rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Constellation Brands , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 153 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 164,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 146.

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