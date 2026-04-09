Constellation Brands festeggia risultati trimestrali migliori del previsto
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Constellation Brands che mostra una salita bruciante del 6,52% sui valori precedenti.
La produttrice di Corona e Modelo ha battuto le aspettative degli analisti, nel quarto trimestre, con un fatturato di 1,92 miliardi di dollari contro gli 1,88 miliardi previsti dal consensus e un EPS rettificato di 1,90 dollari, superiore alle stime di 1,72 dollari. L’utile netto del trimestre è stato di 224,7 milioni di dollari contro la perdita di 370,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.
Nonostante i risultati positivi, il titolo ha registrato volatilità dopo il ritiro della guidance a lungo termine. Constellation Brands ha citato un "ambiente operativo dinamico" e la visibilità limitata a breve termine come motivi per sospendere gli obiettivi per l’anno fiscale 2028. La guidance per l’EPS dell’anno fiscale 2027, pari a 11,20-11,90 dollari, è risultata inferiore ai 12,36 dollari previsti dagli analisti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del distributore di birra, vino e alcolici rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Constellation Brands, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 153 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 164,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 146.
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