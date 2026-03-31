Brillante Wall Street su speranze de-escalation in Medio Oriente

(Teleborsa) - Wall Street amplia i rialzi a metà seduta
, con i mercati che accolgono con favore indiscrezioni su una possibile de-escalation del conflitto in Medio Oriente. Il Presidente Trump sarebbe disposto a porre fine alla guerra in Iran
, anche se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere chiuso. Una missione per sbloccare forzatamente il passaggio prolungherebbe eccessivamente il conflitto, secondo l'amministrazione statunitense. La nuova strategia punterebbe quindi ad affidare la riapertura dello stretto alla pressione diplomatica
e al coordinamento con gli alleati europei e del Golfo.
A New York, scambia in deciso rialzo il Dow Jones
(+2,09%), che raggiunge i 46.163 punti; sulla stessa linea, balzo dell'S&P-500
, che continua la giornata a 6.503 punti. Su di giri il Nasdaq 100
(+3,09%); sulla stessa tendenza, effervescente l'S&P 100
(+2,85%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni
(+4,33%), informatica
(+3,80%) e beni di consumo secondari
(+3,50%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-2,80%), utilities
(-0,90%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,46%).
Sul fronte macroeconomico
, a marzo la fiducia consumatori del Conference Board
è cresciuta contro le attese a 91,9 punti. Sul fronte del mercato del lavoro, le offerte di lavoro
negli Usa sono diminuite più del previsto
a febbraio
e le assunzioni sono scese ai minimi degli ultimi sei anni. Il numero dei posti di lavoro disponibili, una misura che indica la domanda di lavoro, è diminuito di 358.000 unità a 6,882 milioni a fine febbraio, secondo i dati Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey) a cura del Bureau of Labor Statistics del dipartimento del Lavoro. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto 6,918 milioni di posti di lavoro vacanti. Le assunzioni sono diminuite di 498.000 unità a 4,849 milioni il mese scorso, minimo dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel marzo 2020.
Passando all'equity
, gli investitori attendono la pubblicazione di risultati trimestrali di Nike
mentre gli analisti prevedono
un forte calo degli utili trimestrali a 0,28 dollari per azione e un fatturato stabile di 11,24 miliardi di dollari. Oracle
avrebbe iniziato a comunicare ai dipendenti l'avvio di una serie di licenziamenti
che riguardano migliaia di persone. L'Antitrust britannica avvierà a maggio un'indagine
sull'ecosistema del software aziendale di Microsoft
per stabilire se le pratiche di licenza necessitino di una regolamentazione più stringente. NVIDIA
ha annunciato una partnership
strategica con Marvell Technology
in cui ha investito 2 miliardi di dollari.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Nvidia
(+4,85%), Caterpillar
(+4,56%), Amazon
(+4,05%) e Goldman Sachs
(+4,04%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron
, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.
Fiacca Procter & Gamble
, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%.
Discesa modesta per Coca Cola
, che cede un piccolo -0,6%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Marvell Technology
(+11,37%), ARM Holdings
(+8,51%), Monolithic Power Systems
(+7,94%) e Western Digital
(+7,02%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Constellation Energy
, che continua la seduta con -6,73%.
Si concentrano le vendite su Keurig Dr Pepper
, che soffre un calo dell'1,57%.
Pensosa T-Mobile US
, con un calo frazionale dell'1,36%.
Tentenna Thomson Reuters
, con un modesto ribasso dell'1,25%.