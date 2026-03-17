Nebius prevede di raccogliere 3,75 miliardi di dollari tramite obbligazioni per data center e cloud

L'intesa all'indomani dell'accordo da 27 miliardi con Meta

(Teleborsa) - Nebius Group NV , sviluppatore di data center per l'intelligenza artificiale, ha annunciato l'intenzione di raccogliere circa 3,75 miliardi di dollari tramite obbligazioni convertibili senior. L'azienda con sede ad Amsterdam e quotata al Nasdaq prevede di emettere le obbligazioni in due tranche: una da 2 miliardi con scadenza nel 2031 e un'altra da 1,75 miliardi con scadenza nel 2033, tramite un'offerta privata a investitori istituzionali qualificati.



Lo ha reso noto martedì Nebius che prevede inoltre di concedere all'acquirente iniziale delle Obbligazioni un'opzione di over-allotment per l'acquisto, con regolamento entro 13 giorni dalla data di emissione iniziale delle Obbligazioni, di un ulteriore importo nominale complessivo fino a 300 milioni di dollari di Obbligazioni 2031 e di un ulteriore importo nominale complessivo fino a 262,5 milioni di dollari di Obbligazioni 2033.



La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'offerta delle Obbligazioni per finanziare la continua crescita della propria attività, comprese le spese relative alla costruzione e all'ampliamento dei propri data center, gli investimenti per lo sviluppo del proprio cloud AI full-stack, l'espansione della propria infrastruttura di data center e l'approvvigionamento di componenti chiave (incluse le GPU), nonché per scopi aziendali generali.



Le azioni di Nebius stanno scivolando di oltre il 6% nel pre-market di martedì, dopo avere chiuso lunedì in rialzo del 15% a 129,85 dollari, portando la capitalizzazione di mercato dell'azienda a 33 miliardi di dollari. Il titolo ha guadagnato oltre il 350% negli ultimi 12 mesi.



L'offerta odierna di obbligazioni giunge all'indomani dell'accordo raggiunto con Meta un nuovo accordo a lungo termine per la fornitura di infrastrutture AI. In base all'intesa, Meta pagherà a Nebius fino a 27 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per l'accesso alle proprie risorse di calcolo. Nella nota in cui annunciava il raggiungimento dell'accordo, Nebius ha precisato che le previsioni per il 2026 "rimangono invariate".





Condividi

```