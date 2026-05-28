Cloudia Research, Borsa Italiana sospende le negoziazioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana
ha comunicato che le azioni Cloudia Research
sono sospese dalle negoziazioni.
L'avviso è arrivato pochi minuti dopo che la società ha fatto sapere che nella riunione odierna il Cda di Cloudia Research ha dato atto della "necessità di procedere alla riapprovazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del bilancio consolidato di gruppo già approvati in data 29 aprile 2026".
"Le ragioni - precisa la nota aziendale - sono legate principalmente ad ulteriori approfondimenti di verifica e consolidamento dei processi
sottostanti la determinazione dei lavori in corso (WIP), inerenti le commesse in essere alla data del 31 dicembre 2025, al fine di garantire una corretta rappresentazione delle stesse non soltanto in bilancio, ma anche all’interno del piano industriale approvato in data 29 aprile 2026".
Alla luce delle tempistiche delle attività in corso, il Consiglio per la riapprovazione dei bilanci "si terrà in data successiva al 30 giugno2026
, determinando lo slittamento dell’Assemblea degli Azionisti." Pertanto, il Cda per l'approvazione della semestrale al 30 giugno si terrà il 25 settembre 2026.
Va ricordato che a metà pomeriggio Borsa aveva comunicato
la sospensione delle azioni Cloudia Research "in attesa di comunicato". Una decina di giorni fa è emersa una spaccatura interna al Cda, con i consiglieri indipendenti che hanno criticato il processo di approvazione del bilancio 2025 e le prospettive societarie e hanno chiesto il rinvio del consiglio di amministrazione per insufficiente preavviso nella trasmissione dei documenti e assenza di una relazione strategica.