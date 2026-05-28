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Cloudia Research, azioni sospese da Borsa Italiana in attesa di comunicato

Finanza
Cloudia Research, azioni sospese da Borsa Italiana in attesa di comunicato
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato le azioni Cloudia Research sono sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato.

Una decina di giorni fa è emersa una spaccatura nel Cda della società attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ERP, Cloud e AI. I consiglieri indipendenti hanno criticato il processo di approvazione del bilancio 2025 e le prospettive societarie, mentre i consiglieri esecutivi difendono l'operato della società e appaiono ottimisti sui prossimi anni. È quanto emerge da un lungo comunicato di precisazioni rispetto all'approvazione del bilancio 2025 dello scorso 29 aprile, quando il via libera era arrivato a maggioranza del board.

I consiglieri indipendenti hanno contestato l'iter procedurale di approvazione del bilancio, chiedendo il rinvio del consiglio di amministrazione per insufficiente preavviso nella trasmissione dei documenti e assenza di una relazione strategica.
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