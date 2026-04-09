Eventi e scadenze del 9 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 09/04/2026

Appuntamenti:

1° Festival dell'Ascolto - Palazzo Mazzoni, Roma - Evento organizzato dal Ministero del Lavoro con INPS, UNICEF e Agenzia Italiana per la Gioventù, dedicato agli studenti delle scuole. Previsti gli interventi, tra gli altri, del Direttore generale INPS, Valeria Vittimberga, dell Ministro del Lavoro, Marina Calderone, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella e del Viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci (da giovedì 09/04/2026 a venerdì 10/04/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni, comunicazioni alla Camera e al Senato - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati alle ore 9.00 e al Senato della Repubblica alle ore 12.00 per un'informativa sull'azione del Governo

Altagamma - ICONS OF ITALY - Iniziativa volta a valorizzare la manifattura e l'heritage delle imprese culturali e creative italiane. L'evento, in programma a New York, coinvolge 56 brand soci di Altagamma e 43 negozi delle Imprese Altagamma, trasformando la città in una vetrina del Made in Italy. Si inserisce nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy (15 aprile), con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (da giovedì 09/04/2026 a sabato 11/04/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Praga - Visita Ufficiale nella Repubblica Ceca del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da giovedì 09/04/2026 a venerdì 10/04/2026)

09:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

09:30 - "Energia per competere: la sfida dei servizi energetici per il sistema paese" - La Lanterna, Roma - Evento organizzato da Edison Next, Engie, Renovit e Veolia, con interventi di leader aziendali come Giovanni Brianza (CEO Edison Next), Emanuela Trentin (CEO Veolia), Monica Iacono (Chairwoman e CEO Engie Italia) e altri. Previsti contributi istituzionali, tra cui il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Interventi inoltre di Aurelio Regina di Confindustria e Vinicio Mosè Vigilante (AD GSE)

10:30 - Gli investimenti e le riforme del PNRR per l’occupazione: lavoro, istruzione e formazione - Biblioteca Assonime, Piazza Venezia, Roma - Presentazione del III numero del PNRR Watch di Assonime e Openpolice che approfondisce alcune misure fondamentali del PNRR per l'occupazione. Sarà un'occasione di confronto sullo stato di attuazione delle riforme e sulle sfide ancora aperte, tra ambizione degli obiettivi e divari da colmare. Tra gli interventi, Stefano Firpo (DG di Assonime) e Vincenzo Smaldore (Fondazione Openpolis)

11:00 - FIPE - Presentazione Rapporto Ristorazione 2026 - Sede di FIPE, Roma - XIV edizione dell'appuntamento annuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi che offre sintesi e analisi sull'evoluzione del settore della ristorazione: struttura imprenditoriale, performance economiche, occupazione, comportamenti dei consumatori e principali trend nazionali/internazionali. Quest'anno include un focus specifico sul profilo degli imprenditori del settore. Tra gli interventi, Lino Enrico Stoppani, Presidente FIPE-Confcommercio

11:30 - Generali Real Estate e GSE Italia: Inaugurazione Polo Logistico Piacenza Le Mose - Piacenza - Inaugurazione del nuovo lotto del Polo Logistico Piacenza Le Mose, realizzato da GSE Italia come General Contractor per conto di Generali Real Estate, che supera i 470.000 mq di superficie coperta e si conferma tra i più importanti hub intermodali del Nord Italia

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato

15:00 - CDP - Risultati 2025 - Roma, via Goito 4 (sede CDP) - Accredito dalle ore 14:30. Inizio evento alle ore 15:00 - Conferenza stampa per la presentazione dei Risultati 2025 di Cassa Depositi e Prestiti. Intervengono il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, e l'Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Palazzo Piacentini, Salone degli Arazzi, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede la presentazione dei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy" dedicati alle imprese storiche: Fabbrica d'Armi Pietro Beretta (500° anniversario), Agip, Unoaerre, Acqua S. Bernardo, Officine Egidio Brugola, CISA, Pizzoli, Ducati (centenario della fondazione) e Maserati (100° anniversario del marchio)

17:40 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Camera dei Deputati, Sala della Regina (palazzo Montecitorio) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "Datacenter e Digitale – Le politiche per il mercato" organizzato da Associazione Italiana Internet Provider.

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Bestbe Holding - CDA: Bilancio

Blackberry - Risultati di periodo

Borgosesia - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brunello Cucinelli - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione dei dati di Ricavi al 31 marzo 2026

Dhh - Appuntamento: Presentazione analisti

Gas Plus - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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