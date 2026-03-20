Eventi e scadenze del 20 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 20/03/2026

Appuntamenti:

Global Money Week 2026 - "Smart Money Talks" - 14ª edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Soldi: parlarne è intelligente", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinata dal Comitato Edufin. Sarà inaugurata il 17 marzo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (da lunedì 16/03/2026 a domenica 22/03/2026)

Feuromed - Festival Euromediterraneo dell'Economia 2026 - Napoli - 4ª edizione di Feuromed dal titolo "Energie per la crescita", organizzato dal quotidiano l'Altravoce in collaborazione con il Parlamento europeo e con il patrocinio della Commissione europea. Parteciperanno Ministri, tra i quali Tajani, Zangrillo, Musumeci e Schillaci, Presidenti di Regione, rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee e del Mediterraneo allargato, leader delle maggiori imprese italiane, esperti e docenti (da mercoledì 18/03/2026 a venerdì 20/03/2026)

Consiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di Ucraina, Medio Oriente, competitività e mercato unico, prossimo quadro finanziario pluriennale, difesa e sicurezza europee, migrazione e altri punti. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della BCE, Christine Lagarde (da giovedì 19/03/2026 a venerdì 20/03/2026)

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

09:30 - 70° Anniversario della Fondazione del CESI - "Powering What’s Next" - Auditorium sede CESI, Milano - L'evento discuterà sfide e opportunità del settore energetico, focalizzandosi su decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti, innovazione tecnologica e resilienza delle reti. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro del MASE Gilberto Pichetto Fratin, l'AD di ENEL Flavio Cattaneo, l'AD di Edison Nicola Monti, l'AD di GSE Vinicio Vigilante, e l'AD di A2A Renato Mazzoncini, Guido Bortoni, presidente di CESI e Nicola Melchiotti, AD di CESI

10:00 - Presentazione Blue Book 2026 - Camera dei Deputati - Presentazione del Blue Book 2026, il rapporto ufficiale sui dati del servizio idrico integrato, realizzato da Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia. Il volume rappresenta uno dei principali strumenti di analisi e monitoraggio del settore idrico in Italia e offre una fotografia aggiornata dello stato dei servizi, delle infrastrutture e degli investimenti sul territorio nazionale

10:30 - INPS - IV Conferenza Nazionale della Consulenza di Management - Sala convegni ACCREDIA - Ente italiano di accreditamento, Roma - Alla conferenza interverrà Valeria Vittimberga. Il Direttore Generale parteciperà alla tavola rotonda istituzionale "PA, sostenibilità e finanza etica: la consulenza per la trasformazione del Paese", che vedrà in apertura l'intervento del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo

12:00 - Istat - Le statistiche sull'acqua - Anni 2023-2025

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

Dhh - CDA: Bilancio

DiaSorin - CDA: Bilancio

Gambero Rosso - CDA: Bilancio

Impianti - CDA: Bilancio

Interpump - CDA: Approvazione Progetto bilancio d’esercizio e consolidato 2025

Next Re - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2025

EEMS - CDA: Bilancio

Telesia - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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