Fineco accelera nel primo trimestre: ricavi in crescita e raccolta netta in forte aumento

(Teleborsa) - I ricavi
del primo trimestre 2026 di Finecobank
ammontano a €342,9 milioni, in crescita del 4,1% rispetto ai €329,3 milioni del primo trimestre 2025 e in calo dell’1,1% rispetto ai €346,9 milioni del quarto trimestre 2025.
I Costi operativi
del primo trimestre 2026 si confermano sotto controllo a €95,1 milioni, in aumento del 9,0% a/a principalmente per spese strettamente collegate alla crescita del business2, al netto delle quali la crescita è pari al 5,2% a/a. I costi operativi sono in calo rispetto al quarto trimestre 2025 (-1,3% t/t). Le spese per il personale ammontano a €39,3 milioni al 31 marzo 2026.
Il cost/income
ratio è pari al 27,7%. Il Risultato di gestione ammonta a 247,8 milioni al 31 marzo 2026, in rialzo del 2,4% a/a e in calo dell’1,1% t/t. Gli altri oneri e accantonamenti sono pari a €-4,9 milioni. Le Rettifiche nette su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni ammontano a €-1,4 milioni. Il cost of risk è pari a 9 punti base. I Profitti netti da investimenti si attestano a €-0,3 milioni.
L’Utile lordo
si attesta a €241,1 milioni, in crescita del 2,0% rispetto ai €236,4 milioni del primo trimestre 2025 e in linea con l’ultimo trimestre del 2025. L’Utile netto
di periodo è pari a €162,2 milioni ed evidenzia un lieve calo dell’1,2% a/a e del 2,6% t/t, a causa del maggiore tax rate, riconducibile all’aumento di 2 punti percentuali dell’IRAP a partire dal primo gennaio 2026.
I Total Financial Asset al 31 marzo 2026 si attestano a €162,1 miliardi, in rialzo (+14,0% a/a) rispetto a marzo 2025. Il saldo della raccolta gestita
risulta pari a €73,9 miliardi, in rialzo dell’11,4% a/a, il saldo della raccolta amministrata
risulta pari a €56,7 miliardi (+21,2% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a €31,5 miliardi (+8,2% a/a).
In particolare, i TFA riferibili alla clientela nel segmento Private (con asset superiori a €500.000) si attestano a €81,2 miliardi (+18,2% a/a). Nel primo trimestre 2026 la raccolta è stata pari a €4,6 miliardi
, in rialzo del 43,8% rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermando l’accelerazione delle dinamiche di crescita della Banca. La componente gestita si è attestata a €1,2 miliardi (+8,5% a/a), la raccolta amministrata a €3,6 miliardi (+34,7% a/a), mentre la raccolta diretta è stata pari a €-0,2 miliardi (€-0,6 miliardi nel primo trimestre 2025).
Al 31 marzo 2026 la rete dei consulenti finanziari è composta da 3.117 unità, distribuite sul territorio con 443 negozi finanziari (Fineco Center). La raccolta del primo trimestre 2026 tramite la Rete di consulenti finanziari è stata pari a €3,4 miliardi.
Al 31 marzo 2026 Fineco Asset Management gestisce masse per €41,9 miliardi: €29,1 miliardi nella componente retail (+14,9% a/a) e €12,8 miliardi in quella istituzionale (+10,9% a/a). Nel primo trimestre 2026 sono stati acquisiti 65.029 nuovi clienti (+17,6% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 marzo 2026 è di 1.850.331 (+9,0% a/a).
"Nel primo trimestre Fineco ha ulteriormente accelerato la propria capacità di attrazione nei confronti di una clientela fortemente interessata a investire
, composta sia da giovani sia da profili di fascia alta. L’accelerazione della raccolta netta insieme ai massimi storici di nuovi clienti confermano il successo di un modello di business
che affianca la professionalità della Rete di consulenti all’innovazione di una piattaforma caratterizzata da efficienza e tecnologia avanzata, dichiara Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank
. I continui progressi nell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno della piattaforma di consulenza sono orientati a fornire ai nostri consulenti finanziari strumenti in grado di aumentare sensibilmente la qualità del servizio, consentendo così di rafforzare la relazione con la clientela. Inoltre, la crescita del brokerage evidenzia una sempre maggiore richiesta di interazione diretta con i mercati, posizionando Fineco come il punto di approdo ideale per rispondere a tutte le necessità finanziarie
".
Il Gruppo conferma la sua solidità patrimoniale
con un CET1
ratio al 23,34% al 31 marzo 2026 rispetto al 23,30% al 31 dicembre 2025 e al 23,99% al 31 marzo 2025. Il Tier 1 ratio e il Total capital ratio risultano pari a 31,27% al 31 marzo 2026 rispetto al 31,37% al 31 dicembre 2025 e al 32,94% al 31 marzo 2025. L’indicatore di leva finanziaria è pari al 5,14% al 31 marzo 2026 rispetto al 5,07% al 31 dicembre 2025 e al 5,34% al 31 marzo 2025.
Gli indicatori di liquidità
del Gruppo sono molto solidi, posizionando Fineco ai massimi livelli fra le banche europee: LCR pari al 976%1 al 31 marzo 2026, significativamente al di sopra del limite regolamentare del 100%, e NSFR pari al 412% al 31 marzo 2026, anche questo ben al di sopra del limite regolamentare del 100%.PREVISIONI PER IL 2026: OUTLOOK MIGLIORATO
L’outlook per il 2026 e il Piano al 2029 è migliorato, guidato da una combinazione di: raccolta netta e crescita dei clienti migliori delle attese; brokerage molto forte, e atteso in ulteriore crescita; tassi d’interesse di mercato più alti.
Per il 2026 Fineco si attende che tutte le aree di business contribuiscano positivamente alla crescita dei ricavi. In particolare: Margine finanziario
: atteso in crescita grazie all’incremento della raccolta dei depositi e ai tassi di interesse di mercato; Investing
: solida crescita su base annua della raccolta gestita; Brokerage
: ricavi robusti e in continua crescita grazie all’incremento delle masse amministrate e degli investitori attivi. Atteso un altro anno record. Banking
: commissioni stabili; Costi operativi
: attesi in crescita di circa il 6% a/a, non includendo circa € 10 milioni di euro di costi aggiuntivi per le iniziative di crescita (principalmente intelligenza artificiale, marketing, Fineco Asset Management) e i circa € 5 milioni di euro di costi di set-up della piattaforma pan-europea; Cost/income
: si manterrà ben inferiore alla soglia del 30%; Cost of risk
: in un range tra 5 e 10 pb; Payout ratio
: atteso in area 70/80%, con l’obiettivo di mantenere il Leverage Ratio oltre il 4,5%.
Fineco fa sapere nella nota dei conti che sta integrando l’Intelligenza Artificiale
nella propria piattaforma dedicata ai consulenti per potenziarne l’operatività quotidiana. Tra le principali iniziative figurano l'AI Assistant per una gestione avanzata del CRM, il Portfolio Builder per l'ottimizzazione dei portafogli e il Brokerage Copilot per lo screening evoluto dei titoli. Completano il framework un onboarding AI-first per snellire i processi d'ingresso e lo sviluppo di nuove App native orientate all'upselling personalizzato e al supporto commerciale dei consulenti.