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Fineco, Equita alza target price con miglioramento stime su utile

Banche, Finanza, Consensus
Fineco, Equita alza target price con miglioramento stime su utile
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 26,50 euro per azione (+2%) il target price su Fineco, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti hanno pubblicato una nota di aggiornamento post risultati del primo triemestre 2026 in cui hanno alzato le stime di utile netto adj. del +3% in media sul 2026/29 per catturare un momentum più forte sui depositi (alla luce dell'ottimo dato di aprile) e, parzialmente, il rialzo della curva dei tassi.

Fanno notare che il titolo tratta a un Adj. P/E 2026/27 = 20,4x/18,7x, multipli leggermente superiori alla media storica a 5 anni pari a 18,3x (range 11x-30x) ma che pensano siano giustificati dal forte momentum commerciale e dall'upside dalle iniziative di piano, con il business model che rimane a nostro avviso idealmente posizionato per catturare i trend strutturali del settore e sperimentare una nuova fase di crescita (stimiamo Adj. EPS CAGR 2025-29E a circa 8%).
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