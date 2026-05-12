Fineco, Equita alza target price con miglioramento stime su utile

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 26,50 euro
per azione (+2%) il target price
su Fineco
, banca fintech che fa parte del FTSE MIB, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti hanno pubblicato una nota di aggiornamento post risultati del primo triemestre 2026
in cui hanno alzato le stime di utile netto adj. del +3% in media sul 2026/29
per catturare un momentum più forte sui depositi (alla luce dell'ottimo dato di aprile) e, parzialmente, il rialzo della curva dei tassi.
Fanno notare che il titolo tratta a un Adj. P/E 2026/27 = 20,4x/18,7x, multipli
leggermente superiori alla media storica a 5 anni pari a 18,3x (range 11x-30x) ma che pensano siano giustificati dal forte momentum commerciale e dall'upside dalle iniziative di piano
, con il business model che rimane a nostro avviso idealmente posizionato per catturare i trend strutturali del settore e sperimentare una nuova fase di crescita (stimiamo Adj. EPS CAGR 2025-29E a circa 8%).