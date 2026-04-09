Francoforte: scambi negativi per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Sottotono il produttore tedesco di camion e autobus, che passa di mano con un calo del 2,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Daimler Truck Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,31%, rispetto a +2,09% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 44,43 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 43,33. L'equilibrata forza rialzista di Daimler Truck Holding è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 45,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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