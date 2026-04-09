Germania, Intesa: industria in difficoltà anche prima della guerra

(Teleborsa) - La produzione industriale della Germania non cresce dal novembre dello scorso anno
ed è ora in rotta per una contrazione di quasi l'1% t/t nel primo trimestre del 2026. Lo afferma Intesa Sanpaolo
in una nota sul tema, dopo che stamattina Destatis ha comunicato
che, a febbraio, la produzione industriale ha registrato un calo di -0,3% su base mensile.
Il calo mensile è stato determinato dal settore delle costruzioni
(-1,2% m/m da -2,6%), probabilmente ancora influenzato da condizioni meteorologiche sfavorevoli. La produzione manifatturiera
è rimasta pressoché invariata (-0,1% m/m da -0,5%), ma di fatto non cresce da tre mesi consecutivi. La produzione energetica
è aumentata per il secondo mese di fila (+0,3% m/m da +11,3%).
Gli ordini industriali
sono aumentati del +0,9% m/m a febbraio, dopo un calo di -11,1% nel mese precedente. Escludendo le commesse di grandi dimensioni, altamente volatili, si è registrato un rimbalzo del +3,5% m/m dopo due cali consecutivi, portando l'indice al livello più alto dal marzo dello scorso anno. Tuttavia, gli ordini core hanno registrato un andamento laterale negli ultimi due anni e non vi sono ancora prove evidenti di un'inversione di tendenza.
"I dati reali suggeriscono che, anche prima dello scoppio del conflitto, l'industria faticava a riprendere slancio all'inizio dell'anno - si legge nella ricerca firmata dall'economista Andrea Volpi - Nonostante la recente tregua, in un contesto caratterizzato da prezzi dell'energia ancora elevati e dall'incertezza in Medio Oriente, i rischi per la crescita economica nel primo semestre del 2026 rimangono orientati al ribasso
".