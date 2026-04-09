Leonardo e l'ipotesi di Mariani Ad. Crosetto: lo chiedete a chi l'aveva proposto

(Teleborsa) - Per la carica di amministratore delegato
di Leonardo
, il MEF "non so chi sceglierà, ma sceglierà una persona adatta". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto
, a margine del question time al Senato.
A chi gli chiedeva se il ceo di MBDA Italia, Lorenzo Mariani, fosse una persona adatta per il ruolo, Crosetto ha replicato: "lo chiedete a una persona che tre anni fa lo aveva proposto". Il nome di Mariani circolava
già nei giorni scorsi quando, secondo il Corriere della Sera e la Stampa, risultava essere il favorito.
Riguardo poi all'attuale a.d., Roberto Cingolani
, il ministro ha aggiunto "è una persona con cui ho lavorato molto bene".