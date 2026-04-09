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Leonardo e l'ipotesi di Mariani Ad. Crosetto: lo chiedete a chi l'aveva proposto

Difesa, Finanza
Leonardo e l'ipotesi di Mariani Ad. Crosetto: lo chiedete a chi l'aveva proposto
(Teleborsa) - Per la carica di amministratore delegato di Leonardo, il MEF "non so chi sceglierà, ma sceglierà una persona adatta". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del question time al Senato.

A chi gli chiedeva se il ceo di MBDA Italia, Lorenzo Mariani, fosse una persona adatta per il ruolo, Crosetto ha replicato: "lo chiedete a una persona che tre anni fa lo aveva proposto". Il nome di Mariani circolava già nei giorni scorsi quando, secondo il Corriere della Sera e la Stampa, risultava essere il favorito.

Riguardo poi all'attuale a.d., Roberto Cingolani, il ministro ha aggiunto "è una persona con cui ho lavorato molto bene".


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