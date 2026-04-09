Londra: andamento rialzista per DCC

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di DCC evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DCC rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di DCC mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 51,67 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 50,22. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 53,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```