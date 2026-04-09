Madrid: profondo rosso per Grifols

(Teleborsa) - A picco la società farmaceutica e chimica spagnola , che presenta un pessimo -4%.



Lo scenario su base settimanale di Grifols rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro di medio periodo di Grifols ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 9,27 Euro. Primo supporto individuato a 8,953. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 9,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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