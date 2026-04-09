Male CF Industries Holdings sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che esibisce una perdita secca del 5,89% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di CF Industries Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CF Industries Holdings, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 125,6 USD. Primo supporto visto a 115,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 111,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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