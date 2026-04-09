Male CF Industries Holdings sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che esibisce una perdita secca del 5,89% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di CF Industries Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CF Industries Holdings , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 125,6 USD. Primo supporto visto a 115,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 111,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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