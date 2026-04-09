Mercedes-Benz, vendite trimestrali a 499.700 unità: BEV +11%, forte crescita in Europa e USA con Cina in calo

(Teleborsa) - Mercedes-Benz Group ha venduto 499.700 auto e van nel primo trimestre 2026, in linea con le aspettative. Escludendo la Cina, le vendite globali di auto crescono del 5%, con Europa +7% (Germania +9%) e USA +20%. La crescita dei veicoli elettrici è particolarmente robusta: +11% a livello di gruppo, con Europa a +34% e Germania a +36%, trainati dalla nuova CLA elettrica, già prodotta in tre turni negli stabilimenti di Rastatt e riconosciuta "Car of the Year 2026" in Europa. Le eVan crescono del 29%.



La Cina segna un calo atteso, legato alla fase di transizione verso nuovi modelli, in particolare nel segmento Entry. Mercedes mantiene tuttavia la leadership nei veicoli sopra il milione di RMB.



Mathias Geisen, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile delle vendite, ha dichiarato: "Il primo trimestre è stato caratterizzato da una crescita delle vendite al di fuori della Cina, unitamente a un'eccellente risposta del mercato ai nostri modelli appena lanciati. La nuova GLC elettrica ha generato più ordini nei primi tre mesi di qualsiasi altro veicolo elettrico nella nostra storia, mentre gli ordini per gli altri nuovi modelli, tra cui la nuova Mercedes-Benz Classe S, superano significativamente le nostre aspettative. Ulteriori slanci arriveranno dalla GLE e dalla GLS recentemente presentate, insieme all'imminente anteprima mondiale della nuovissima Classe C elettrica. Con l'aumento della disponibilità dei nostri nuovi prodotti, restiamo fortemente concentrati sulla trasformazione del forte interesse dei clienti in un impulso complessivo alle vendite nei prossimi mesi."

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