Appuntamenti macroeconomici del 2 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 02/04/2026
11:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
11:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,3%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 48,31K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 210K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -60,5 Mld $; preced. -54,5 Mld $)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 38 Mld piedi cubi; preced. -54 Mld piedi cubi)
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