Mercedes-Benz investirà 7 miliardi di dollari negli Usa entro il 2030

4 miliardi solo per lo stabilimento di Tuscaloosa in Alabama

(Teleborsa) - In occasione della prima mondiale dei suoi nuovi SUV GLE e GLS martedì, la casa automobilistica tedesca ha annunciato che investirà 4 miliardi di dollari nel suo stabilimento di Tuscaloosa in Alabama entro il 2030 per incrementare la produzione di SUV, nel tentativo di contrastare i significativi dazi doganali statunitensi sulle automobili.



Complessivamente, Mercedes-Benz prevede di investire oltre 7 miliardi di dollari nelle sue attività negli Stati Uniti nei prossimi anni. L'azienda trasferirà fino a 500 posti di lavoro da diverse sedi in tutto il paese in un nuovo centro di ricerca e sviluppo all'avanguardia ad Atlanta.



L’investimento sottolinea l’importanza strategica del mercato statunitense, che rappresenta il secondo mercato più grande a livello globale per Mercedes-Benz. La Società ha venduto 303.200 autovetture e 40.000 van negli Stati Uniti lo scorso anno.



Lo stabilimento di Tuscaloosa, che impiega circa 5.800 lavoratori, ha celebrato martedì un traguardo importante con il cinque milionesimo SUV uscito dalla catena di montaggio, segnando 30 anni di produzione nel sito dell’Alabama. L’impianto attualmente esporta circa il 60% della sua produzione, rendendolo uno dei maggiori esportatori di automobili negli Stati Uniti.

Condividi

```