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Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia guadagna lo 0,94% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 106.797,8 punti.
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