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Piazza Affari: in perdita il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in perdita il comparto oil italiano
Si abbattono le vendite sull'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 27.704,66 punti, in forte calo del 3,26%.
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