Piazza Affari positiva mentre il resto dell'Europa arranca

(Teleborsa) - Si chiude sopra la parità la seduta finanziaria di Piazza Affari
, che fa meglio del listino azionario tedesco, colpito oggi da vendite generalizzate. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500
che registra una plusvalenza dello 0,63%. Gli investitori restano comunque all'erta in un contesto geopolitico fragile
, mentre la tregua di due settimane fra USA ed Iran
già è in bilico e lo Stretto di Hormuz
di nuovo chiuso.
A Milano bene l'energia con Eni
e Tenaris
e l'utility Terna
, in denaro anche Leonardo
su cui il governo ragiona per il prossimo amministratore delegato, si fa il nome di Lorenzo Mariani in sostituzione di Roberto Cingolani. Giù Cucinelli
dopo i dati di fatturato del primo trimetre
in crescita.
Sul fronte macro, negli Stati Uniti il PIL del 4° trimestre è stato rivisto al ribasso allo 0,5% dallo 0,7% della stima preliminare e rispetto al +4,4% del trimestre precedente. L'attenzione però è stata catalizzata dal dato chiave dell'inflazione implicita (PCE price index core), l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per le decisioni di politica monetaria, che è aumentato dello 0,4% su mese e del 3% su anno, in linea con le previsioni degli analisti.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,171. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.792,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,81%.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +79 punti base, aumentando di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,80%. Tra gli indici di Eurolandia
sotto pressione Francoforte
, con un forte ribasso dell'1,14%, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,22%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che termina a 47.328 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 49.728 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,29%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,54%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente ENI
, che vanta un incisivo incremento del 3,96%.
In luce Leonardo
, con un ampio progresso del 3,14%.
Andamento positivo per Tenaris
, che avanza di un discreto +2,6%.
Ben comprata Terna
, che segna un forte rialzo del 2,49%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Recordati
, che ha chiuso a -1,97%.
Tentenna Brunello Cucinelli
, con un modesto ribasso dell'1,39%.
Giornata fiacca per Banca Mediolanum
, che segna un calo dell'1,08%.
Piccola perdita per Buzzi
, che scambia con un -1,06%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Comer Industries
(+5,33%), Ascopiave
(+3,30%), SOL
(+3,13%) e MARR
(+2,69%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technoprobe
, che ha terminato le contrattazioni a -3,71%.
Soffre Reply
, che evidenzia una perdita del 3,41%.
Preda dei venditori Piaggio
, con un decremento del 2,86%.
Si concentrano le vendite su Juventus
, che soffre un calo del 2,70%.