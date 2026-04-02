Fila avvia buyback fino a 5 milioni di euro dal 7 aprile

(Teleborsa) - Fila ha comunicato che avvierà il 7 aprile 2026 un programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2026, a valere sull'autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025, con possibile rinnovo il 29 aprile 2026, affidandone l'esecuzione a Intermonte SIM come intermediario indipendente.



Il piano prevede l'acquisto in una o più tranche di un massimo di 500.000 azioni (0,979% del capitale sociale) per un controvalore fino a 5 milioni di euro, con durata fino al 29 ottobre 2026, eventualmente estendibile, e sospensione nei periodi di black-out.



L'operazione è finalizzata principalmente a ricostituire la disponibilità di azioni per piani di incentivazione, dopo le assegnazioni del performance shares 2022-2026, oltre ad altre finalità consentite.



Attualmente Fila detiene 244.206 azioni proprie (0,478% del capitale), mentre le sue controllate non ne possiedono.



A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per il principale produttore di matite , che chiude in salita dello 0,75%.









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