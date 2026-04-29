Chiusura mista a Wall Street, male il tech dopo che OpenAI delude sulla crescita

(Teleborsa) - Chiusura mista per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 49.142 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l' S&P-500 , che si ferma a 7.139 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-1,01%); con analoga direzione, in frazionale calo l' S&P 100 (-0,35%).



I titoli tech sono stati trascinati al ribasso dalla notizia riportata dal Wall Street Journal secondo cui OpenAI non avrebbe raggiunto i propri obiettivi di crescita in termini di fatturato e utenti. Quattro dei sette colossi tecnologici, Alphabet, Amazon, Meta Platforms e Microsoft, pubblicheranno i loro risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati di mercoledì.



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+1,65%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,99%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,29%), materiali (-1,07%) e beni industriali (-0,88%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Coca Cola (+3,90%), United Health (+3,40%), IBM (+2,17%) e Travelers Company (+2,07%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Sherwin Williams , che ha terminato le contrattazioni a -3,52%. Scivola Nvidia , con un netto svantaggio dell'1,59%. In rosso Cisco Systems , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%. Discesa modesta per Caterpillar , che cede un piccolo -1,32%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Workday (+2,84%), Intuit (+2,68%), Kraft Heinz (+2,51%) e Keurig Dr Pepper (+2,34%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ARM Holdings , che ha terminato le contrattazioni a -7,98%. Crolla Paccar , con una flessione del 5,97%. Vendite a piene mani su Applied Materials , che soffre un decremento del 5,87%. Pessima performance per Monolithic Power Systems , che registra un ribasso del 5,26%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Mercoledì 29/04/2026

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,4%)

14:30 USA: Apertura cantieri (preced. 1,49 Mln unità)

14:30 USA: Permessi edilizi (preced. 1,38 Mln unità)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,93 Mln barili)



Giovedì 30/04/2026

14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 0,5%)

14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,5%)

14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%).

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