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Spese personali USA (MoM) in marzo
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30 aprile 2026 - 14.35
USA,
Spese personali in marzo su base mensile (MoM) +0,9%
, in aumento rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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