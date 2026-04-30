Milano 15:13
47.934 +0,29%
Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 15:13
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Francoforte 15:14
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Spese personali USA (MoM) in marzo

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Spese personali USA (MoM) in marzo
USA, Spese personali in marzo su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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