Appuntamenti macroeconomici: settimana del 27 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 27/04/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 112,4 punti; preced. 112,1 punti)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -30,2 punti; preced. -28 punti)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -0,2 punti)
Martedì 28/04/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 9,8%; preced. 9,93%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,2%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,3%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,7%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,4%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -4 punti; preced. -8 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89,4 punti; preced. 91,8 punti)
Mercoledì 29/04/2026
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 1,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,4%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,1%; preced. 3%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 92,6 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 97,3 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 95,5 punti; preced. 96,6 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -20,6 punti; preced. -16,3 punti)
12:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,53 Mld Euro)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 7,9%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (preced. 1,1%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 7,2%)
14:30 USA: Apertura cantieri (preced. 1,49 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi (preced. 1,38 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -5,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,93 Mln barili)
Giovedì 30/04/2026
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -2%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. -0,2%)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 32,6 punti; preced. 33,3 punti)
07:30 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,7%; preced. -1,4%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 3,3%; preced. 0,3%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,6%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 1%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,7%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso 0%; preced. -0,1%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,8%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, annuale (preced. 0,8%)
10:30 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,6%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,7%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 0,5%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 214K unità)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,7%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 55,3 punti; preced. 52,8 punti)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 103 Mld piedi cubi)
Venerdì 01/05/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 51,6 punti)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,94 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 52,3 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 52,7 punti)
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