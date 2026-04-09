Usa, stoccaggi gas in aumento più delle attese nell'ultima settimana

Nella settimana terminata il 3 aprile 2026

(Teleborsa) - Salgono più delle attese, gli stoccaggi settimanali di gas negli USA.



Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 3 aprile 2026 sono risultati in salita di 50 BCF (billion cubic feet).



Il dato evidenzia un aumento maggiore rispetto a quello prospettato dal consensus (+41 BCF). La settimana precedente si era registrato un incremento di 36 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 1.911 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 4,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.822) e del 4,8% in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.824 BCF.

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