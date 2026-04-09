Wall Street parte debole con deludenti dati PIL e consumi

(Teleborsa) - Wall Street ha avviato gli scambi in leggero ribasso, in scia con l'intonazione negativa dei mercati europei e in risposta alla risalita dle prezzo del petrolio, mentre la tregua di due settimane fra USA ed Iran già è in bilico. A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones , che scende a 47.813 punti, con uno scarto percentuale dello 0,20%, mentre appare incolore l' S&P-500 , che apre sulla parità a 6.775 punti.



Sul fronte macro, il PIL del 4° trimestre è stato rivisto al ribasso allo 0,5% dallo 0,7% della stima preliminare e rispetto al +4,4% del trimestre precedente. L'attenzione però è stata catalizzata dal dato chiave dell'inflazione implicita (PCE price index core), l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per le decisioni di politica monetaria, che è aumentato dello 0,4% su mese e del 3% su anno, in linea con le previsioni degli analisti.



Deludenti i dati dei redditi personali, che hanno registrato una frenata dello 0,1%, mentre i consumi sono cresciuti meno delle attese dello 0,5% (consensus +0,6%). In aumento i sussidi alla disoccupazione a 219 mila unità, a conferma di un mercato dle lavoro che traballa.



Più tardi usciranno anche i dati delle scorte e vendite all'ingrosso e le statistiche settimanali delle scorte di gas, che saranno particolarmente osservate alla luce dei razionamenti legati al razionamento dell'offerta dal Golfo.





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