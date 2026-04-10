Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,84%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,28%, rispetto a +4,42% dell' indice di Parigi ).





Tecnicamente, ArcelorMittal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```