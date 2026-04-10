Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,28%, rispetto a +4,42% dell'indice di Parigi).
Tecnicamente, ArcelorMittal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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